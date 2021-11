https://it.sputniknews.com/20211111/vaccini-covid-con-moderna-casi-di-miocardite-lievi-solo-in-maschi-tra-i-12-e-i-29-anni-13708427.html

Vaccini Covid, con Moderna casi di miocardite lievi solo in maschi tra i 12 e i 29 anni

Vaccini Covid, con Moderna casi di miocardite lievi solo in maschi tra i 12 e i 29 anni

In una conferenza stampa a New York, il chief medical officer di Moderna ha reso conto dei casi di miocardite riscontrati in seguito alla vaccinazione con il... 11.11.2021, Sputnik Italia

Le autorità sanitarie di alcuni Paesi hanno rilevato un lieve aumento dei fenomeni di miocardite lieve in individui di sesso maschile nella fascia compresa tra i 12 e i 29 anni in seguito alla vaccinazione con vaccino anti-Covid di Moderna.L'effetto collaterale, tuttavia, non sarebbe mai stato rintracciato negli individui di sesso femminile.Ad affermarlo, quest'oggi, è stato il chief medical officer dell'azienda farmaceutica Paul Burton nel corso di un briefing con la stampa a New York. Il dirigente ha poi sottolineato che i casi osservati di miocarditi finora riscontrati si sono risolti in maniera spontanea e in tempi relativamente brevi e si sospetta che il testosterone possa costituire uno dei fattori che contribuisce all'insorgenza.Ad oggi il siero anti-coronavirus di Moderna è stato finora utilizzato in oltre 155 milioni di persone nel mondo.

