USA, gatto contrae la peste bubbonica in Colorado

"Sia i gatti che i cani possono entrare in contatto con la peste attraverso l'ingestione di un roditore o raccogliendo e portando in bocca roditori infetti o deceduti. I gatti sono più suscettibili alla peste e possono morire se non trattati in maniera tempestiva con gli antibiotici. Sebbene i cani non siano così suscettibili, possono essere infettati", si legge nella nota delle autorità.