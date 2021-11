https://it.sputniknews.com/20211111/una-grande-metropoli-sara-sommersa-dallacqua-entro-il-2050-dicono-gli-scienziati-13709995.html

Allarme degli scienziati: entro il 2050 questa grande capitale sarà sommersa dall'oceano

La capitale dell'Indonesia e la sua più grande città Giacarta potrebbe essere coperta dall'acqua già entro il 2050. 11.11.2021, Sputnik Italia

Lo riporta il portale Phys.org, citando uno studio dell'Agenzia nazionale per la ricerca e l'innovazione indonesiana (BRIN).Gli specialisti affermano che senza adottare misure necessarie per mitigare conseguenze del cambiamento climatico almeno il 25% della città sarà inondata entro la metà del secolo.L'aumento della temperatura provoca lo scioglimento dei ghiacci in tre regioni glaciali del pianeta: Antartide, Groenlandia e Himalaya. Ciò aumenta gradualmente il livello dei mari nel mondo e mette in pericolo le regioni costiere della Terra. I cicloni e le alte maree causati dai cambiamenti climatici, così come le forti piogge, aggravano la situazione.Una recente ricerca della IPB University a Bogor, in Indonesia, ha mostrato che tra il 2019 e il 2020, diverse parti di Giacarta erano a rischio di inondazioni di 1,8 - 10,7 centimetri. Uno dei motivi di questo fenomeno è l'ampio uso delle acque sotterranee da parte dei residenti della città. Tale pratica provoca la creazione di spazi vuoti sotto la capitale del Paese e, di conseguenza, cedimenti dei terreni. Allo stesso tempo, il livello dei mari nel mondo sta crescendo: ora è più alto di 13-20 centimetri rispetto al 1900.Il portale ricorda che il presidente statunitense Joe Biden durante la sua visita in Indonesia a luglio aveva consigliato di spostare capitale in un'altra città entro prossimi dieci anni, in quanto Giacarta potrebbe essere presto allagata a causa dei cambiamenti climatici.Gli scienziati sottolineano la necessità di mitigare il cambiamento climatico sulla Terra. Oltre 190 paesi hanno firmato gli Accordi di Parigi sul clima che prevedono il mantenimento dell'aumento della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale al livello di 1,5-2°C. Secondo questo piano, i paesi devono intraprendere misure per adattarsi ai cambiamenti climatici, ridurre le emissioni e passare alle fonti di energia rinnovabile.

