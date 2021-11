https://it.sputniknews.com/20211111/sudafrica-morto-lex-presidente-de-klerk-fu-colui-che-libero-nelson-mandela-13704534.html

Sudafrica, morto l'ex presidente de Klerk: fu colui che liberò Nelson Mandela

Sudafrica, morto l'ex presidente de Klerk: fu colui che liberò Nelson Mandela

Frederik Willem de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica, è morto giovedì, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo si apprende da una... 11.11.2021, Sputnik Italia

De Klerk ha guidato il paese tra il 1989 e il 1994, nel periodo in cui il Sudafrica iniziava ad allontanarsi dal modello di segregazione razziale dell'apartheid.Il defunto ex presidente sarà ricordato per essere stato uno dei principali riformatori del Paese, nonché per essere stato il capo di stato che firmò il rilascio di Nelson Mandela, liberato, dopo 27 anni di reclusione, nel 1990.De Clerk, inoltre, sovrintese all'abrogazione della segregazione razziale dell'apartheid e al passaggio del potere a un governo di maggioranza, guidato da Mandela, nel 1994.Mandela e de Klerk sono stati insigniti congiuntamente del Premio Nobel per la pace nel 1993, "per il loro lavoro per la fine pacifica del regime dell'apartheid e per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica democratico".

