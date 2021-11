https://it.sputniknews.com/20211111/squadra-di-calcio-del-papa-giochera-in-amichevole-contro-la-rappresentativa-rom-13708231.html

Vaticano contro nazionale dei Roma, l'amichevole a Roma il 21 novembre

Vaticano contro nazionale dei Roma, l'amichevole a Roma il 21 novembre

Il match amichevole si terrà il prossimo 21 novembre a Roma, presso il centro sportivo di Formello.

Papa Bergoglio ha accolto la proposta inoltrata dalla World Rom Organization, con sede a Zagabria, di organizzare una match di calcio che rilanci l'impegno contro razzismi e discriminazioni. All'iniziativa prenderà parte la "Squadra del Papa-Fratelli tutti", composta da guardie svizzere, dipendenti vaticani, figli di dipendenti vaticani, sacerdoti che prestano il loro servizio nella Segreteria di Stato, nella Curia romana e nella Pontificia Accademia Ecclesiastica. La compagine di Papa Francesco giocherà insieme alla rappresentativa delal World Rom Organization un match amichevole domenica mattina, 21 novembre, presso il Training Center della Società Sportiva Lazio a Formello, mentre il giorno prima, sabato 20 novembre, il Papa riceverà in Udienza le due squadre.La partita sarà presentata martedì prossimo, 16 novembre, alle 12.00, presso laS ala stampa vaticana, in un'intervento che verrà intervenire il cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ente che si occupa della promozione dell'evento, il monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, ma anche Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio; Ciro Immobile, capitano della S.S. Lazio, dei rappresentanti della World Rom Organization con monsignor Giorgio Lingua, nunzio apostolico in Croazia in video collegamento da Zagabria.Per l'occasione saranno raccolti fondi per sostenere il progetto "Un calcio all'esclusione" promosso dalla Diocesi di Roma per favorire l'inclusione dei Rom e delle persone più fragili.

