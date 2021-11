https://it.sputniknews.com/20211111/sicilia-torna-il-maltempo-e-il-prefetto-di-agrigento-invita-la-popolazione-a-non-uscire-di-casa-13700821.html

Sicilia: torna il maltempo e il prefetto di Agrigento invita la popolazione a non uscire di casa

La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi. 11.11.2021, Sputnik Italia

"Il vortice Mediterraneo, al momento, sta scaricando a mare, ma è molto vicino all'area Nord dell'Agrigentino".Ad affermarlo nelle scorse ore è stato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che ha spiegato come nelle prossime ore sia previsto l'avvicinamento "della forte ondata di temporali accompagnata da raffiche di vento".La dottoressa Cocciufa ha quindi lanciato "un accorato appello a tutti gli agrigentini", invitandoli a non mettersi in macchina e a non uscire di casa.Intanto nelle scorse ore la Protezione civile siciliana ha prolungato il regime di allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, dopo che ieri forti precipitazioni hanno colpito anche il trapanese e il palermitano.Diversi i casi di allagamenti ed esondazioni di torrenti segnalati, con i vigili del fuoco che sono invece dovuti intervenire sulla Palermo-Sciacca, laddove diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle proprie vetture a causa dell'enorme cumulo di fango e detriti che ha impantanato i veicoli.

