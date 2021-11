https://it.sputniknews.com/20211111/sfruttamento-del-lavoro-polizia-belga-smantella-organizzazione-criminale-ci-sono-anche-2-italiani-13700996.html

Sfruttamento del lavoro, polizia belga smantella organizzazione criminale: ci sono anche 2 italiani

I due italiani sono stati fermati dalle Fiamme gialle di Treviso, che indagano anche su altri tre soggetti. 11.11.2021, Sputnik Italia

Ci sarebbero anche due italiani tra i dodici appartenenti ad un gruppo criminale, smantellato dalla polizia di Bruxelles e dedito a reati connessi allo sfruttamento di manodopera in tutta Europa.Tutti i fermati sono indagati anche per i reati di illecito distacco transnazionale di lavoratori e riciclaggio di denaro.In totale, sono state messe in atto 34 perquisizioni in diversi Paesi del vecchio continente, che hanno portato al sequestro di 32 auto di lusso, proprietà immobiliari e il congelamento di 350 conti bancari, per un totale di circa 10 milioni di euro.I due italiani sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Treviso, che indaga anche su altre tre persone.L'operazione, coordinata da Europol, ha coinvolto gli investigatori dell'Italia, della Spagna, della Romania e della Slovacchia.

