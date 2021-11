https://it.sputniknews.com/20211111/ritrovata-una-canzone-inedita-con-george-harrison-e-ringo-starr-andata-perduta-nel-1968-13706840.html

Ritrovata una canzone inedita con George Harrison e Ringo Starr andata perduta nel 1968

Ritrovata una canzone inedita con George Harrison e Ringo Starr andata perduta nel 1968

È stata ritrovata una canzone inedita, con George Harrison alla chitarra e Ringo Starr alla batteria, registrata nel 1968 per un documentario. Si intitola... 11.11.2021, Sputnik Italia

Il celebre soggiorno dei Beatles in India ebbe luogo nel 1968, quando i quattro componenti del gruppo vi si recarono per frequentare un corso di Meditazione Trascendentale presso l'ashram indiano di Maharishi Mahesh Yogi.Durante il loro soggiorno nel luogo di meditazione, i Beatles scrissero molte canzoni che sarebbero state in seguito pubblicate negli album The Beatles, Abbey Road e Let It Be, ma, a quanto pare, una delle canzoni eredi di quella esperienza era andata perduta.La canzone, intitolata Radhe Shaam (nome indiano), è stata ritrovata nella casa dell’autore, il giornalista e scrittore Suresh Joshi, che l’aveva scritta per un documentario dal titolo East Meets West. La registrazione era stata effettuata ai Trident Studios di Londra, dove Harrison e Starr stavano realizzando Hey Jude con i Beatles, e si sono offerti di suonare la chitarra e la batteria nel brano.Joshi fu lo stesso che, amico di Harrison, gli presentò il celebre musicista indiano Ravi Shankar, che gli insegnò a suonare il sitar. La canzone è stata anche trasmessa su Bbc Radio Merseyside. I proventi della vendita saranno destinati in beneficenza.Tra l’altro, coincidenza nella coincidenza, la canzone sembra in qualche modo parlare proprio dei nostri tempi, ha osservato Joshi:

