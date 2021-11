https://it.sputniknews.com/20211111/repubblica-ceca-il-premier-babi-si-dimette-dopo-aver-perso-le-elezioni-13701309.html

Repubblica Ceca, il premier Babiš si dimette dopo aver perso le elezioni

Dopo essere arrivato secondo alle elezioni parlamentari di ottobre, dietro all'alleanza d'opposizione SPOLU (Insieme), il Primo Ministro ceco, Andrej Babiš... 11.11.2021, Sputnik Italia

Il governo ceco, guidato dal primo ministro Andrej Babiš, ha fatto marcia indietro, dopo la sconfitta elettorale.Andrej Babiš ha dichiarato oggi, in conferenza stampa, che la Camera ha approvato le sue dimissioni. Babiš aveva dichiarato, ancor prima della seduta di ieri, che avrebbe presentato per iscritto le proprie dimissioni dopo la prima seduta della Camera dei Deputati. La riunione si è conclusa in tarda serata e quindi la Camera si è riunita oggi alle 8, ora locale, per discutere sulla questione.La Costituzione della Repubblica Ceca prevede che il primo ministro presenti le proprie dimissioni dopo la prima riunione della Camera dei Deputati. Andrej Babiš presenterà le dimissioni per iscritto al presidente Miloš Zeman ed espleterà le sue mansioni fino a che non verrà eletto un nuovo Primo Ministro.Intanto, le coalizioni SPOLU e PriStan (Pirati e Maggiori) stanno già conducendo le trattative per la composizione del nuovo governo.Questa è la prima volta che un governo guidato da ANO e CSSD (Partito Social-Democratico Ceco) si dimette.

