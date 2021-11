https://it.sputniknews.com/20211111/reddito-cittadinanza-sventata-maxi-truffa-da-60-milioni-16-arresti-9mila-denunce-13701786.html

Reddito cittadinanza, sventata maxi truffa da 60 milioni: 16 arresti, 9mila denunce

Secondo i pm di Milano, gli arrestati sono membri di un'associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al conseguimento di erogazioni pubbliche, tra... 11.11.2021, Sputnik Italia

Una maxi truffa da oltre 60 milioni di euro, legata al reddito di cittadinanza, è stata sventata stamattina dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara. Nel blitz sono scattate le manette per 16 persone, che farebbero parte di un'associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al conseguimento di erogazioni pubbliche.Le misure cautelari di arresto in carcere sono state eseguite dalle fiamme gialle su disposizione della Procura della Repubblica di Milano. L'operazione si inserisce in una più ampia indagine che coinvolge 9mila persone, denunciate dai finanzieri per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.Gli arresti e le perquisizioni sono state condotte nella notte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento, secondo quanto riferisce la Gdf di Cremona.

