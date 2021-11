https://it.sputniknews.com/20211111/ravenna-produceva-green-pass-falsi-per-i-suoi-pazienti-arrestato-medico-di-base--13708545.html

Ravenna, produceva Green pass falsi per i suoi pazienti: arrestato medico di base

Ravenna, produceva Green pass falsi per i suoi pazienti: arrestato medico di base

Riceveva le dosi ma non le somministrava ai pazienti, che ricevevano false certificazioni. Ritrovate 13 fiale di vaccino Pfizer/Biotech conservato a... 11.11.2021, Sputnik Italia

Un medico di Ravenna è stato arrestato per aver prodotto falsi Green pass per i suoi pazienti. E' accusato di peculato, falso ideologico e corruzione. La polizia ha sequestrato 79 certificati verdi falsificati. L'indagato è un medico generale convenzionato con la Ausl di Romagna che, in qualità di vaccinatore, avrebbe ricevuto 15 flaconi di vaccino Pfizer-Biontech, corrispondenti a circa 90 dosi, nei primi giorni di ottobre. Secondo la ricostruzione dei pm di Ravenna, il medico avrebbe conservato 13 flaconi a temperatura ambiente, rendendoli inutilizzabili. In tal modo rilasciava i falsi certificati verdi ai pazienti, che in realtà non venivano vaccinati. Inoltre, tramite l’applicativo SoleWeb, avrebbe inserito false certificazioni anti-Covid, aggiornando i relativi certificati vaccinali e inducendo in tal modo in errore il ministero della Salute che, sulla base di detta certificazione, rilasciava green pass ideologicamente falsi.Il caso è venuto a galla dopo gli accertamenti della procura di Belluno, su un residente No Vax che aveva portato la figlia minorenne nello studio del medico di Ravenna per farle ottenere il Green pass senza sottoporla a vaccinazione. La ragazza sottoposta agli esami clinici disposti dai pm , non aveva sviluppato alcuna risposta anticorpale pur essendo inserita tra le persone vaccinate con prima dose nel sistema informatico della sua regione di residenza.

