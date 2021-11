https://it.sputniknews.com/20211111/rapporto-gimbe-contagi-in-aumento-in-italia-377-13703491.html

Rapporto Gimbe, contagi in aumento in Italia: +37,7%

Rapporto Gimbe, contagi in aumento in Italia: +37,7%

In netto aumento tanto i casi giornalieri come quelli settimanali, stando ai dati presentati dalla Fondazione Gimbe. 11.11.2021, Sputnik Italia

Continua l'ondata negativa sui contagi da Covid-19 in Italia, che per la terza settimana consecutiva risultano in netto aumento.È quanto emerge dal rapporto settimanale della Fondazione Gimbe, dal quale si evince che nella settimana tra il 3 e il 9 novembre i nuovi contagi hanno segnato un +37,7%.Aumentano i nuovi casi settimanali, da 29.841 a 41.091, così come i decessi, da 257 a 330, gli attualmente positivi, da 84.447 a 100.205, le persone in isolamento domiciliare, da 81.070 a 96.348, i ricoveri con sintomi, da 2.992 a 3.436, e le terapie intensive, da 385 a 421.Si registra, inoltre, un raddoppiamento dei casi giornalieri, rispetto ad un mese fa, che passano dai 2.456 del 15 ottobre ai 5.870 del 9 novembre.A livello nazionale, secondo il monitoraggio dell'Agenas, il tasso di occupazione degli ospedali rimane basso. con il 7% in area medica e il 6% in area critica, seppure con notevoli differenze su base regionale.

