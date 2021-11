https://it.sputniknews.com/20211111/pechino-centro-commerciale-sigillato-per-test-anti-covid-di-massa-13702124.html

Pechino, centro commerciale sigillato per test anti-Covid di massa

Pechino, centro commerciale sigillato per test anti-Covid di massa

Aumentano i casi di contagio da Covid-19 anche nella capitale cinese, dove tra poche settimane sono in programma i Giochi Olimpici invernali. 11.11.2021, Sputnik Italia

Le autorità di Pechino hanno imposto i sigilli per il centro commerciale Raffles City a, Dongcheng, in seguito all'identificazione di un contagio da Covid-19 per una persona che lo aveva visitato.Tutti i visitatori identificati della struttura, inoltre, sono stati sottoposti a tamponi di massa per evitare il rischio di insorgenza di focolai.Stando ai media locali, nella capitale cinese sono state bloccate diverse aree residenziali a causa delle infezioni da coronavirus rilevate nei distretti centrali della città.Nelle scorse settimane, le autorità cinesi avevano sottolineato l'aumento dell'incidenza dei casi di infezione da Covid, arrivando a prendere alcune misure drastiche.Ad oggi, le autorità cinesi hanno segnalato un totale di 97.962 casi di contagio da coronavirus da inizio pandemia, a fronte di 4.636 vittime.

