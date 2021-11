https://it.sputniknews.com/20211111/moderna-il-vaccino-per-lunione-africana-costera-4-volte-meno-che-in-ue-13706341.html

Moderna, il vaccino per l'Unione Africana costerà 4 volte meno che in UE

Moderna, il vaccino per l'Unione Africana costerà 4 volte meno che in UE

L'azienda americana Moderna ha proposto all'Unione Africana il proprio vaccino anti-COVID a 7 dollari per dose, ha dichiarato John Nkengasong, direttore del... 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T16:40+0100

2021-11-11T16:40+0100

2021-11-11T16:40+0100

economia

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/13707871_0:122:1681:1067_1920x0_80_0_0_f4ea457e02b53d50d1c496c982c71cff.jpg

Il giornale Financial Times aveva riferito a inizio agosto che Moderna aveva alzato il prezzo per una dose di vaccino per l'Unione Europea. Il costo, stando al contratto, è arrivato a 25,5 dollari. Alcune fonti al corrente della situazione hanno comunicato al giornale che in precedenza il prezzo era di 22,6 dollari.Il direttore dell'ente ha osservato che alcuni paesi "si muovono verso" la quarta ondata di coronavirus. Solo il 6% della popolazione del continente risulta essere vaccinata contro il COVID-19, mentre i contagi conclamati dall'inizio della pandemia sono oltre 8,5 milioni e oltre 220.000 persone sono decedute a causa della malattia.Ad ottobre, Moderna ha annunciato che avrebbe consegnato 110 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus ai paesi africani. L'azienda è pronta a consegnare le prime 15 milioni di dosi ai paesi dell'Unione Africana nel quarto trimestre del 2021, 35 milioni di dosi nel primo trimestre del 2022 e fino a 60 milioni di dosi nel secondo trimestre del 2022. I vaccini, secondo l'azienda, saranno offerti ai paesi africani al prezzo più basso di quelli proposti.Moderna aveva annunciato in precedenza l'intenzione di costruire in Africa uno stabilimento per la produzione di vaccini a mRNA contro il COVID-19. L'investimento ammonterà a 500 milioni di dollari, il volume di produzione pianificato è di 500 milioni di dosi all'anno.

https://it.sputniknews.com/20210928/impianti-produzione-vaccini-dovrebbero-essere-tenuti-al-caldo-per-pandemia-futura-dice-biontech-13096902.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, coronavirus, coronavirus nel mondo