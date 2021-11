https://it.sputniknews.com/20211111/joe-biden-firmera-un-disegno-di-legge-per-infrastrutture-da-12-trilioni-di-dollari-13700202.html

Joe Biden firmerà un disegno di legge per infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari

Joe Biden firmerà un disegno di legge per infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari

La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà una cerimonia all'inizio della prossima settimana per firmare il disegno di... 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T12:54+0100

2021-11-11T12:54+0100

2021-11-11T12:54+0100

mondo

usa

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

"Lunedì, il presidente ospiterà una cerimonia per la firma del disegno di legge bipartisan 'Infrastructure Investment and Jobs Act'", ha dichiarato ieri, mercoledì 10 novembre, la Casa Bianca in un comunicato stampa.Il disegno di legge sulle infrastrutture, già approvato dal Senato, è stato approvato venerdì anche dalla Camera dei rappresentanti, con un voto di 228 contro 206. Il disegno di legge finanzierà progetti per costruire ponti, strade, infrastrutture idriche, infrastrutture per veicoli elettrici, nonché rafforzare le reti energetiche e fornire accesso a Internet a livello nazionale.I critici hanno affermato che in realtà solo il 10% dei fondi forniti dalla misura andrà a migliorare le infrastrutture del Paese.Un recente sondaggio ha rivelato che gli americani stanno diventando sempre più critici nei confronti del presidente Biden in carica, anche se almeno sei su dieci continuano a sostenere i suoi piani di spesa per le infrastrutture e i programmi di assistenza sociale. Secondo un sondaggio della Monmouth University, Biden "attualmente detiene un 42% di approvazione popolare riguardo alle sue prestazioni lavorative, contro un 50% di disapprovazione".Al contrario, il consenso per l'accordo infrastrutturale bipartisan è al 65% degli intervistati.L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente criticato gli 11 repubblicani che hanno rotto i ranghi votando a favore del disegno di legge.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, joe biden