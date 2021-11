https://it.sputniknews.com/20211111/islanda-forti-onde-trascinano-turisti-in-mare-un-morto-13709600.html

Islanda, forti onde trascinano turisti in mare: un morto

Islanda, forti onde trascinano turisti in mare: un morto

Un gruppo di turisti è rimasto all'improvviso nell'acqua durante una passeggiata per la spiaggia in Islanda, un uomo è deceduto, scrive la rivista The... 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T23:09+0100

2021-11-11T23:09+0100

2021-11-11T23:09+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/13709402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_888c61d4de1d14fc12a4fc1fc305db57.jpg

Mercoledì 10 novembre un fotografo e guida turistica islandese David Kelly si trovava nella spiaggia di Reynisfjara mentre ha notato come un gruppo di turisti che stavano vicino a una grotta nella parte orientale della spiaggia è stato travolto da una serie di onde che hanno trascinato i turisti in mare. Kelly ha subito segnalato l'incidente ai servizi di emergenza.Tre persone sono riuscite a uscire dall'acqua mentre la quarta è stata portata lontano in mare.A quanto si apprende, le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli, il che ha complicato il compito di identificare l'ubicazione del turista. L'ultima volta in cui hanno visto l'uomo, era a circa 200 metri dalla costa.Nell'operazione di ricerca e salvataggio sono stati impiegati agenti di polizia, servizi di emergenza, elicottero e motoscafo. Verso le ore 19.00 dello stesso giorno il turista è stato trovato privo di vita.

https://it.sputniknews.com/20210630/indonesia-affonda-traghetto-vicino-a-bali-7-morti-accertati-11-dispersi-11945037.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo