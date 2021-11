https://it.sputniknews.com/20211111/il-testimone-di-draghi-ai-sindaci-il-successo-del-pnrr-e-nelle-vostre-mani-13710139.html

Il testimone di Draghi ai sindaci: “Il successo del Pnrr è nelle vostre mani”

Il testimone di Draghi ai sindaci: “Il successo del Pnrr è nelle vostre mani”

Il premier parla all’Assemblea dell’Anci dove Decaro lo presenta come “SuperMario”. I comuni sono al centro di una stagione di cambiamenti epocali, ha detto il... 11.11.2021, Sputnik Italia

È forte il messaggio che il premier Mario Draghi lancia dal palco dell’Assemblea nazionale dell’Anci che si è chiusa oggi: il Pnrr e il suo successo sono nelle mani dei comuni e dei loro primi cittadini.Draghi, che ha chiuso la riunione introdotto come “SuperMario" dal presidente dell’Anci Antonio Decaro, ha prima di tutto ringraziato i sindaci presenti per il lavoro svolto nei difficili mesi della pandemia e poi ha lanciato la sua “investitura”.Il presidente del Consiglio ha fatto appello alla collaborazione tra i diversi livelli dell’amministrazione dello Stato: “C'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri".Il lavoro è già iniziato ma c’è molta strada da farePer Draghi questo è il momento di non abbassare la guardia, “siamo pienamente nella fase di attuazione” del Pnrr.Si va dai 159 progetti di rigenerazione urbana per 2,8 miliardi di investimenti a tutti i piani infrastrutturali e di transizione che coinvolgono le amministrazioni locali.Tra gli annunci fatti da Draghi quello per un bando per 195 scuole innovative, per le nuove mense e le palestre e 228mila nuovi posti negli asili: "Siamo impegnati per migliorare l'edilizia scolastica e rafforzare l'offerta formativa, anche per venire incontro alle esigenze delle giovani famiglie”.Alla scuola saranno destinati 1,3 miliardi per mense e palestre e 4,6 miliardi per il Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia.Domani a Parigi, dossier Libia e UeIntanto, non si ferma l’agenda internazionale del premier e il coordinamento sempre più stretto con la Francia anche in vista della fine dell’era Merkel.Domani il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, riceverà all'Eliseo il presidente del Consiglio Draghi, per un colloquio.La notizia è stata comunicata dall'Eliseo: Draghi arriverà al palazzo presidenziale attorno alle 12.15, alle 14.15, il presidente del Consiglio, insieme con le altre delegazioni, sarà alla Maison de la Chimie, vicino all'Assemblée Nationale, dove è in programma la Conferenza internazionale sulla Libia.

