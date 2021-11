https://it.sputniknews.com/20211111/i-costi-della-pandemia-28mila-euro-per-la-degenza-di-un-paziente-covid-in-terapia-intensiva-13700651.html

I costi della pandemia: 28mila euro per la degenza di un paziente Covid in terapia intensiva

I costi della pandemia: 28mila euro per la degenza di un paziente Covid in terapia intensiva

È la proiezione per una media di ricovero di 9-10 giorni, si tratta principalmente di non vaccinati, ma per l’Italia non si parla ancora di cure a carico del... 11.11.2021, Sputnik Italia

La ripresa dei contagi da coronavirus anche in Italia ha fatto tornare l’allarme sui reparti in sofferenza e le terapie intensive piene.Dati che non sono soltanto segno di un virus che continua a fare male ma anche di costi per il Servizio sanitario nazionale, sostenuti, soprattutto per pazienti che vengono ricoverati dopo aver deciso di non vaccinarsi.Un costo per la Sanità: circa 28mila euro a ricovero.Quanto costano i pazienti CovidIn altri Paesi, come Singapore, si è deciso che chi rifiuta l’immunizzazione dovrà sostenere il costo delle cure, ma cosa accadrebbe in Italia se fosse presa una decisione analoga?La Stampa ha fatto una stima partendo dai dati di un grande polo ospedaliero, la Città della Salute di Torino: il risultato è che un ricovero in terapia intensiva di 9-10 giorni costa alla Sanità 28mila euro.Se si moltiplica questa cifra per i 423 ricoverati in terapia intensiva attualmente in Italia si arriva a una cifra di 11,85 milioni di euro per una settimana di ricovero.

