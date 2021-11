https://it.sputniknews.com/20211111/i-bambini-disturbano-sindaco-di-bellegra-vieta-di-giocare-a-calcio-in-piazza-13707723.html

"I bambini disturbano": sindaco di Bellegra vieta di giocare a calcio in piazza

Fa discutere l'ordinanza di Flavio Cera, primo cittadino di un paesino della valle Aniene, nei pressi di Roma, che dispone il divieto di giocare in piazza per... 11.11.2021, Sputnik Italia

Pallone e biciclette vietate in piazza perché disturbano il decoro pubblico. Lo ha deciso con un'ordinanza che sta facendo discutere, il sindaco di Bellegra, un paesino in valle Aniene, nei pressi di Roma. Il primo cittadino Flavio Cera in pratica ha disposto il divieto di giocare e svolgere qualsiasi attività fisica, individuale e collettiva a Piazza Padre Marco Morasca, che il comune ha chiuso con una copertura per renderla fruibile al pubblico anche d'inverno. In caso di violazione è prevista una sanzione dai 25 ai 500 euro. Il provvedimento adottato con l'intento di salvaguardare uno spazio pubblico, è stato oggetto di critica da quanti ritengono eccessivo impedire ai bambini di giocare. Tuttavia, tra qualcun altro che si chiede dove debbano giocare i bambini d'inverno, molti interventi accolgono favorevolmente il provvedimento del sindaco.

