Gelmini: “Subito i richiami, difendiamo i vaccini non i tamponi”

Gelmini: “Subito i richiami, difendiamo i vaccini non i tamponi”

Per la ministra per gli Affari regionali, la maggioranza reggerà anche sui nuovi provvedimenti per il contrasto alla pandemia. E, sulle tensioni in ambito... 11.11.2021, Sputnik Italia

Nella lotta alla pandemia di coronavirus, che sta vivendo un’altra stagione di aumento dei casi, la strategia italiana è ormai d’esempio in Europa, secondo Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, che parla al Corriere della Sera, sostenendo la campagna dei richiami vaccinali e sottolineando che nella maggioranza non ci saranno spaccature.Un modello che prevede di “accelerare sulla terza dose” per evitare la circolazione eccessiva del virus, dice la Gelmini.Qualunque decisione verrà presa per il contrasto alla pandemia, però, ricorda la ministra forzista, seguirà la strada percorsa fino ad oggi dal governo Draghi: “Abbiamo preso sempre questi provvedimenti in Cdm all’unanimità e continueremo a mettere al primo posto la tutela della salute degli italiani”.Forza Italia garante dell’europeismo del centrodestraLa Gelmini poi passa a parlare di temi di politica interna e, in particolare, della preoccupazione di FI per le posizioni sovraniste di Lega e Fratelli d’Italia, anche a livello europeo.In passato Fi, Lega e Fdi, sono stati insieme al governo pur vivendo in “famiglie europee” diverse, sottolinea, ma “l’Unione Europea e l’Euro sono processi irreversibili e il nostro europeismo è parte della nostra identità”.Secondo la Gelmini, “gli interessi degli italiani si tutelano meglio stando dalla parte di Germania e Francia, piuttosto che con altri Paesi” e l’indipendenza “nazionalista è irrealistica per un Paese come il nostro”.

