https://it.sputniknews.com/20211111/florida-pizzeria-inventa-la-pizza-fk-joe-biden-e-un-successo-13701442.html

Florida, pizzeria inventa la pizza "F**k Joe Biden": è un successo

Florida, pizzeria inventa la pizza "F**k Joe Biden": è un successo

Sta riscuotendo un discreto successo la pizza "F**k Joe Biden", inventata da una pizzeria di Sarasota, in Florida. I clienti, per lo più non particolarmente... 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T19:19+0100

2021-11-11T19:19+0100

2021-11-11T19:19+0100

mondo

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10351979_0:244:2411:1600_1920x0_80_0_0_bac0a7c4ae9ac672c27bc7af0858acdc.jpg

I sondaggi dicono che l’apprezzamento dell’americano medio per il Presidente sia seriamente in calo ultimamente e qualcuno in Florida ha pensato bene di monetizzare il malcontento.L’espediente in realtà è stato estremamente semplice da realizzare per Philip Solorzano, titolare di un ristorante pizzeria a Sarasota, città costiera in Florida che si affaccia sul Golfo del Messico. Gli è bastato prendere la solita rustica mozzarella–salame e trasformarla in una FJB, componendo un acronimo con le fettine di salame, dove JB sta per Joe Biden e la F sta per F**k, componendo così la frase "F**k Joe Biden", ovvero, in questo caso, "Fanc**o Joe Biden", anche se probabilmente la traduzione non serve.“Anche coloro che non sono d’accordo con il messaggio hanno apprezzato la nostra sincerità. Ci sono imprenditori che ci hanno contattato per dirci che vorrebbero anche loro avere il coraggio di esprimersi così liberamente”, ha detto Solorzano."Non sto cercando di essere arrogante. Abbiamo un ottimo prodotto e sappiamo cosa stiamo facendo. Abbiamo clienti fedeli eccezionali, che amano il nostro prodotto. Potrebbero non essere d'accordo con la nostra politica o alcune delle cose stupide che pubblico su Facebook, e va bene, ma apprezzano comunque il prodotto", ha aggiunto Solorzano, schivando in maniera preventiva le critiche.Le vendite della FJB stanno andando piuttosto bene ha aggiunto l’orgoglioso ideatore, che ha rivelato che, visto il successo, sono stati anche lanciati articoli firmati, con la commercializzazione delle prime magliette FJB.In realtà, "F**k Joe Biden" non è solo una pizza. ma anche una canzone. Un certo Kyle Kombs l’anno scorso ha inciso un singolo rap che si intitola proprio così.Decisamente più famosa è la canzone ‘Let's Go Brandon!’, singolo di protesta del rapper Loza Alexander. Il titolo, ripetuto nel ritornello, è basato su uno slogan politico, che in realtà significa lo stesso concetto espresso da Solorzano e Kombs.Lo slogan, piuttosto noto in America, è nato lo scorso 2 ottobre, quando a una gara di NASCAR il pubblico si era messo a cantare appunto “F**k Joe Biden”. La giornalista sportiva Kelli Stavast, durante l’intervista al pilota Brandon Brown, riferì che il pubblico stesse cantando “Let’s go, Brandon”. Da allora, Let’s go Brandon! (Andiamo Brandon!) è divenuto un meme, uno slogan, una canzone, e, non parafrasato, ora anche una pizza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, joe biden