Ex contrammiraglio turco: USA non entreranno in conflitto diretto con Russia nel Mar Nero

Mosca sostiene che gli USA continuano ad attuare le proprie politiche provocatorie vicino ai confini russi nel Mar Nero. Ad avviso del ministero della Difesa... 11.11.2021, Sputnik Italia

Inoltre, ad avviso del dicastero militare russo, tali attività sono un fattore destabilizzante per la regione del Mar Nero.Il contrammiraglio in congedo turco Cem Gürdeniz ha commentato le crescenti attività degli USA nel Mar Nero in un'intervista a Sputnik.L'ex militare afferma che in queste condizioni “il centro di attrazione delle potenze nell'Anello del Pacifico sono il Mar Cinese Meridionale, il Mar Cinese Orientale e Taiwan, e nel Mar Nero l'Ucraina e la Georgia sono utilizzate a questo scopo".Tuttavia, l'ex ammiraglio ritiene che, nell'attuale situazione, il Mar Nero non diventerà una zona di guerra e invita la Turchia ad azioni moderate."La Turchia, come membro della NATO, ha i propri obblighi nei confronti dell'Alleanza, ma il grado della loro adempimento non dovrebbe andare oltre un livello che infligge danni ai propri interessi e alle relazioni bilaterali con la Russia. La Turchia, come firmatario della Convenzione di Montreux sullo status degli Stretti e attore che mantiene la stabilità di sicurezza nel Mar Nero, nonché paese che sviluppa in maniera attiva i rapporti con la Russia in molti settori, deve mantenere questo fragile equilibrio e astenersi dal partecipare ad azioni provocatorie contro la Russia", ha concluso.

