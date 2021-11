https://it.sputniknews.com/20211111/descalzi-il-governo-ha-aiutato-le-famiglie-sul-caro-bollette-ma-la-ripresa-resta-a-rischio-13700347.html

Descalzi: “Il governo ha aiutato le famiglie sul caro-bollette, ma la ripresa resta a rischio”

Descalzi: “Il governo ha aiutato le famiglie sul caro-bollette, ma la ripresa resta a rischio”

Per l'aumento dei prezzi dell'energia che è strutturale e a livello mondiale e va affrontato alla radice, dice l'amministratore delegato di Eni

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, promuove il governo Draghi sugli interventi per calmierare i prezzi delle bollette, con sette miliardi di euro tra il 2021 e il 2022, ma avverte che la misura non risolve il problema, che è mondiale e ha bisogno di una risposta strutturale, dice su La Stampa.L’aumento dei prezzi delle materie prime, infatti, è una dinamica di mercato, non dipende dagli approvvigionamenti dalla Russia, che “ha rispettato gli accordi”.Il caro energia mette a rischio la ripresaPer Descalzi, l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia “è notevole” e pesa anche sulla ripresa dell’Italia.Una situazione che pone problemi in “un contesto competitivo globale dove i concorrenti non devono far fronte a oneri del genere”.Nucleare? Niente ideologiePer raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica e di neutralità climatica, temi all’ordine del giorno alla Cop26 e prima al G20, per Descalzi “non possiamo permetterci di giudicare buona o cattiva qualunque soluzione di energia pulita a prescindere, solo per ragioni ideologiche”.E la società del cane a sei zampe resta all’avanguardia nella ricerca di soluzioni ecocompatibili e innovative, come la fusione nucleare a cui sta lavorando con l’obiettivo di “una nuova Eni”: “È una tecnologia completamente diversa dal nucleare tradizionale. L’obiettivo è avere il primo impianto pilota nel 2025 e la prima centrale cinque-sei anni dopo”.

Rachele Samo

