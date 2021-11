https://it.sputniknews.com/20211111/covid-speranza-la-sfida-e-ancora-in-corso-grande-attenzione-per-contagi-in-europa-13704359.html

Covid, Speranza: "La sfida è ancora in corso, grande attenzione per contagi in Europa"

Davanti alla recrudescenza dei contagi in Europa, bisogna insistere con le vaccinazioni e aprire con più forza alla terza dose. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in videocollegamento con l'assemblea Anci di Parma, sottolineando che la sfida Covid è ancora in corso.La nuova ondata di contagi, che ha travolto gli altri Paesi europei, impone di insistere con la campagna di vaccinazione, un investimento che il ministro definisce prioritario.Ricordando l'indicazione data ieri per la terza dose nella fascia 40-60 anni, Speranza sottolinea anche la necessità di "aprire con ancora più forza" alla nuova fase di richiami, sulla quale l'Italia sta investendo in maniera significativa.Resta ancora una doppia sfida, ricorda il ministro: "da un lato governare ancora il processo di contrasto al Covid, grazie alla vaccinazione; dall'altro mettere in campo un disegno di riforma del Servizio sanitario nazionale, grazie alle nuove risorse a nostra disposizione".Speranza, infine, ha ringraziato i sindaci e gli amministratori, ricordando la "straordinaria mobilitazione sui territori" che ha consentito di sostenere il Paese nei mesi più duri della pandemia.

