Cop26, il Papa: "Il tempo sta per scadere, questa occasione non deve essere sprecata"

Secondo il Papa, con la Cop26, l'umanità è di fronte ad un'occasione nella lotta al cambiamento climatico che non deve essere sprecata. 11.11.2021, Sputnik Italia

"Il tempo sta per scadere; questa occasione non deve essere essere sprecata, altrimenti dovremo affrontare il giudizio di Dio per la nostra incapacità di essere amministratori fedeli del mondo che ha affidato alle nostre cure".A scriverlo è Papa Francesco, in una lettera indirizzata ai fedeli di Scozia in occasione della Cop26 a Glasgow.Il Pontefice ha auspicato che "i doni di saggezza e di forza di Dio" possano scendere "su coloro che sono incaricati di guidare la comunità internazionale mentre cercano di affrontare questa grave sfida".Papa Bergoglio ha quindi auspicato che la conferenza possa portare a "decisioni concrete ispirate dalla responsabilità verso le generazioni presenti e future".La Cop26La conferenza COP26 a Glasgow si svolge dal 31 ottobre al 12 novembre. Secondo il programma degli eventi, parallelamente ai negoziati formali, la conferenza ha come obiettivo quello di far sì che tutti i settori della società e dell'economia globale possano operare in sinergia nella lotta al cambiamento climatico.

Notiziario

