Cooperante italiano arrestato in Etiopia: accusato di aver ceduto denaro ai ribelli del Tigray

È in buone condizioni Alberto Livoni, il cooperante italiano, che si trova agli arresti in Etiopia da sabato 6 novembre ma a cui non sono state ancora formalizzate le accuse.Il cooperante italiano dell'ong "Volontariato Internazionale per lo Sviluppo" (Vis) è stato fermato insieme a due operatori dello staff locale, impegnati nel sostenere la popolazione etiope attraverso progetti di sviluppo e aiuto umanitario. Sul caso, però, vige un assoluto riserbo: “Per tutelare la sicurezza dei nostri operatori riteniamoopportuno seguire le indicazioni di riservatezza concordate con l'Ambasciata”, ha aggiunto sul punto la ong.La Farnesina a lavoro“L'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con grande attenzione la vicenda del connazionale, in stato di fermo presso la Addis Ababa Police Commission, al quale sta prestando ogni necessaria assistenza ed è in contatto con le competenti Autorità locali e con i familiari”, ha reso noto la Farnesina sul caso.Al coordinatore Etiopa del Vis, però, non sono state ancora contestate accuse formali e secondo le indiscrezioni l’arresto potrebbe essere collegato alla cessione di una somma in denaro alla popolazione del Tigray, la regione dove da mesi è in corso un duro scontro tra ribelli e autorità centrali.Sulla durata del fermo, al momento non è possibile stabilire dei tempi: la legge etiope prevede un massimo di 72 ore, ma lo stato di emergenza proclamato dal governo agli inizi di novembre, sulla scia dell'escalation con i ribelli del Tigray, permette di derogare a questo limite.Livoni e il TigrayLivoni, emiliano di 65 anni, è responsabile in Etiopia del Vis, la ong che affianca i salesiani in progetti di scolarizzazione e formazione professionale di giovani ed è molto attiva nel Tigray.Il sospetto delle autorità centrali è che i fondi siano serviti ad aiutare i miliziani del Fronte popolare di liberazione del Tigray (Fplt). L’arresto, quindi, sarebbe legato a “ragioni di sicurezza”.L’operazione era partita già venerdì 5 novembre quando le forze di sicurezza etiopi avevano fatto irruzione in un centro per l'istruzione di bambini gestito dai Salesiani nella zona diGottera ad Addis Abeba arrestando 17 tra sacerdoti e impiegati nel Centro.

