https://it.sputniknews.com/20211111/bonus-patente-per-giovani-con-rdc-ce-tempo-fino-al-30-giugno-2022-13703305.html

Bonus patente per giovani con Rdc: c'è tempo fino al 30 giugno 2022

Bonus patente per giovani con Rdc: c'è tempo fino al 30 giugno 2022

Il contributo fino a mille euro è destinato ai giovani di età non superiore ai 35 anni che percepiscono il reddito di cittadinanza. Servirà come rimborso spese... 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T17:55+0100

2021-11-11T17:55+0100

2021-11-11T17:55+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/9832423_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_b1dbf935de72158ba9a4e2ae8230f6e1.jpg

Il decreto infrastrutture prevede un bonus patente per i giovani di età non superiore ai 35 anni, titolari del Reddito di Cittadinanza o che percepiscono ammortizzatori sociali. Il beneficio è destinato a chi studia per prendere la patente e lavorare come autotrasportatore. C'è tempo per richiederlo fino al 30 giugno 2022.In base a quanto si apprende da studiocataldi.it, è previsto un rimborso spese dal valore di 1.000 euro per sostenere le spese necessarie e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali, necessarie a svolgere l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi.In ogni caso, l'importo erogato non potrà superare del 50% il valore delle spese debitamente documentate dal richiedente.Requisiti per ottenere il bonusPer ottenere il contributo, bisogna dimostrare, entro 3 mesi dal conseguimento della patente e dell'abilitazione professionale, di aver stipulato un contratto di lavoro con la qualifica di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo minimo di sei mesi.Le modalità e i termini di presentazione delle domande ai fini del riconoscimento del contributo saranno stabilite da un decreto del Ministro delle Infrastrutture da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto infrastrutture.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia