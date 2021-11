https://it.sputniknews.com/20211111/black-friday-in-italia-i-maschi-spenderanno-in-media-60-euro-in-piu-delle-donne-13703747.html

Black Friday, in Italia i maschi spenderanno in media 60 euro in più delle donne



Oltre l'85% degli italiani farà acquisti durante le giornate del Black Friday e Cyber Monday.

Lo shopping del Black Friday e Cyber Monday coinvolgerà 4 italiani su 5, interessati ad approfittare delle due giornate di sconti nel mese di novembre. È quanto emerge dallo studio PwC Black Friday/Cyber Monday Italy 2021.È intenzionato a fare acquisti oltre l'85% degli italiani. Di questi, il 45% dichiara di voler far shopping con certezza, mentre il 41% lo farà solo se troverà offerte particolarmente vantaggiose. Solo il 7% si dice non interessato.Secondo lo studio, inoltre, quest'anno lo scontrino medio sarà più pesante, raggiungendo i 235 euro, contro i 157 del 2020. Gli uomini spenderanno più delle donne, 267 euro contro 203 euro.Cosa compreranno gli italiani?Elettronica e tecnologia sono fra le categorie d'acquisto più gettonate, preferite da quasi la metà degli italiani, il 47%. Il 41% acquisterà articoli di abbigliamento e accessori, il 24% articoli per la casa, il 20% salute e bellezza e il 19% libri.Oltre quattro italiani su cinque (86%) intendono acquistare articoli per sé stessi, mentre il 63% farà acquisti per la propria famiglia e il 16% per amici e conoscenti.Per il Black Friday e Cyber Monday la modalità d'acquisto preferita è online (58%), seguita dagli acquisti nei negozi fisici (31%), ordini online con ritiro in negozio (8%) e shopping tramite dispositivi di riconoscimento vocale (3%).

