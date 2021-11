https://it.sputniknews.com/20211111/bibbiano-condannato-a-4-anni-lo-psicoterapeuta-claudio-foti-13708989.html

Bibbiano, processo "Angeli e Demoni": condannato a 4 anni lo psicoterapeuta Claudio Foti

Condannato per abuso d'ufficio e lesioni gravissime, prosciolto per frode processuale, i legali annunciano il ricorso in appello. Rinviato a giudizio il...

E' stato condannato a quattro anni con rito abbreviato lo psicoterapeuta Claudio Foti, titolare del noto studio di cura torinese "Hansel&Gretel" e personaggio chiave dell'inchiesta Angeli e Demoni, sui presunti affidi illeciti a Bibbiano e Val d'Enza. Per lui i pm avevano chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, lesioni gravissime e frode processuale. Da quest'ultima accusa è stato prosciolto. Per i legali di Foti, Girolamo Andrea Coffari e Giuseppe Rossodivita, la sentenza è "totalmente inaspettata" e "fortemente condizionata dal processo mediatico". Rinviato a giudizio il sindaco di BibbianoIl Gup di Reggio Emilia ha rinviato a giudizio per abuso d'ufficio il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, prosciolto dalle accuse di falso. Il processo servirà a verificare se sia stata commessa qualche illegittimità amministrativa nell'affidamento dell'appalto concernente il servizio terapeutico di cura dei minori da parte dell'Unione dei Comuni.

