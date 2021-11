https://it.sputniknews.com/20211111/apple-permettera-di-ereditare-i-dati-su-icloud-dopo-la-morte-dellutente-13708886.html

Apple permetterà di ereditare i dati su iCloud dopo la morte dell'utente

Il nuovo sistema operativo iOS 15.2 avrà la funzione Digital legacy, ovvero l'eredità digitale, che dà agli utenti la possibilità di richiedere l'accesso ad... 11.11.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, i possessori dei gadget di Apple potranno scegliere fino a cinque persone per questa specie del "testamento" digitale.Per attivare la funzionalità servirà la conferma della morte dell'utente e il codice di accesso. Infatti, osserva The Verge, la procedura dell'ottenimento dell'accesso ai dati delle persone scomparse diventa considerevolmente più semplice: prima non c'erano garanzie che sarebbe possibile avere l'accesso ai dati neanche con una decisione del tribunale che certifica il diritto di eredità.La funzione è disponibile nella beta pubblica di iOS 15.2Lo scorso primo novembre il giornale Wall Street Journal ha riferito che Apple sta lavorando sulla funzione che si chiama Rilevamento di incidenti per iPhone ed Apple Watch. Si prevede che i dispositivi effettueranno, in modalità automatica, una chiamata ai servizi di soccorso, dopo aver identificato una collisione.

