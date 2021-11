https://it.sputniknews.com/20211111/12enne-sfida-il-padre-no-vax-di-fronte-ai-giudici-dice-cose-insensate-io-voglio-vaccinarmi-13703008.html

12enne sfida il padre no-vax di fronte ai giudici: "Dice cose insensate, io voglio vaccinarmi"

12enne sfida il padre no-vax di fronte ai giudici: "Dice cose insensate, io voglio vaccinarmi"

Il minore si è schierato con la madre, favorevole al vaccino, e in contrasto con le tesi no-vax del padre. 11.11.2021, Sputnik Italia

È destinato a far discutere il caso di un ragazzo di 12 anni, figlio di genitori separati, finito al centro di una contesa sulla necessità o meno di effettuare la vaccinazione anti-Covid.Il padre, convinto no-vax, ha portato la questione di fronte al Tribunale, accusando di fatto la madre, favorevole alla vaccinazione, di volerla imporre coercitivamente al bambino.I giudici, trovatisi di fronte a questa particolare vicenda, hanno così deciso di consultare direttamente il minore, che si è di fatto schierato a favore della madre e ha anzi rivelato di ritenere poco sensati gli argomenti del padre:In virtù di queste parole, ma anche di considerazioni di carattere più generale, il tribunale ha disposto che sarà la madre a decidere sulla vaccinazione del figlio:Riguardo al padre del minore, viene inoltre affermato che "le preoccupazioni paterne espresse nella memoria difensiva non sono supportate dalla scienza medica nazionale e internazionale, sono in contrasto con i dati raccolti dalle ampie sperimentazioni effettuate nel mondo, e trascurano di considerare le indicazioni delle autorità regolatorie del farmaco nazionali e internazionali, nonché le indicazioni del governo italiano”.

