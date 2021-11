https://it.sputniknews.com/20211110/trattative-sul-nucleare-iraniano-teheran-accordo-sul-nucleare-ce-gia-parleremo-di-sanzioni-usa-13692904.html

Trattative sul nucleare iraniano, Teheran: accordo sul nucleare c'è già, parleremo di sanzioni USA

Il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani ha dichiarato, mercoledì, che al centro dei colloqui a Vienna, il 29 novembre, ci saranno le conseguenze... 10.11.2021, Sputnik Italia

Il diplomatico ha spiegato che Teheran non intende discutere sulla questione del nucleare ai colloqui, in quanto questa è stata completamente risolta nel Piano d'azione congiunto globale JCPOA.Il viceministro ha sottolineato che Teheran si focalizzerà sul tema riguardante le conseguenze dell'uscita dall'accordo sul nucleare da parte degli USA, nonché sulle sanzioni che Washington impone dal 2018.Il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'accordo prevedeva la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Iran, in cambio di restrizioni al programma nucleare iraniano, come garanzia che Teheran non avrebbe ottenuto armi nucleari. Nel maggio 2018, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale di Washington dal JCPOA, reimponendo anche sanzioni economiche all'Iran. Esattamente un anno dopo, la Repubblica islamica ha annunciato che avrebbe gradualmente smesso di rispettare gli obblighi del JCPOA, compresi quelli relativi all'arricchimento dell'uranio.A Vienna sono in corso di svolgimento le trattative per ripristinare l'accordo sul nucleare e annullare le sanzioni USA. Lo scorso 20 giugno si è concluso il sesto giro di negoziati. Per alcuni mesi le parti non sono riuscite a decidersi sulla seguente serie di incontri, ma, lo scorso 3 novembre, Teheran e Bruxelles hanno annunciato di aver concordato una data.

