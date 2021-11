https://it.sputniknews.com/20211110/terza-dose-costa-presto-lestensione-ai-50enni-13690474.html

Terza dose, Costa: presto l'estensione ai 50enni

Terza dose, Costa: presto l'estensione ai 50enni

Il sottosegretario alla Salute avverte che la pandemia non è stata ancora sconfitta e invita alla prudenza nelle prossime settimane. Sulla terza dose: "Non... 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T11:51+0100

2021-11-10T11:51+0100

2021-11-10T11:51+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10270412_0:104:1995:1226_1920x0_80_0_0_c5b7a60862b50c89a1eb36823a9e39e3.jpg

Serve ancora prudenza, soprattutto per le prossime settimane. Questo l'invito del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che, ospite di Sky Tg24, annuncia la probabile estensione della terza dose ai 50enni.Il sottosegretario ringrazia i 45 milioni di "concittadini che si sono vaccinati" ed esorta ad "attendere con fiducia" le indicazioni scientifiche sulla terza dose, che "non deve diventare uno scontro politico".La situazione dei vaccini in ItaliaAd oggi, è di 91.294.812 il totale delle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia, con 197.847 dosi in più somministrate martedì. In particolare, sono state inoculate 20.257 prime dosi, che portano il totale a 46.784.051, pari all'86,62% della popolazione maggiore di 12 anni.Ha completato il ciclo vaccinale l'83,77% della platea, pari a 45.243.732 maggiori di 12 anni, con 51.422 somministrazioni in più effettuate ieri. Sono 2.025.827 le persone che hanno completato il richiamo, il 39,48%. Solo ieri sono state inoculate 105.473 terze dosi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia