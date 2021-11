Telefonata sui migranti, Angela Merkel chiede a Putin di "esercitare influenza" su Lukashenko

"Voglio ringraziare i paesi che sono preoccupati per la protezione delle frontiere esterne dell'UE - Lituania, Lettonia e Polonia. Tutti voi avete visto le immagini che destano preoccupazione. Oggi ho parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e gli ho chiesto di fare influenza sul presidente Lukashenko, perché in questo caso le persone vengono utilizzate, diventano vittime di una politica disumana. Bisogna fare qualcosa contro questo", ha detto la Merkel in una conferenza stampa prima dei colloqui con i primi ministri della Lettonia e del Portogallo.