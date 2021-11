https://it.sputniknews.com/20211110/svezia-la-soglia-per-il-cambio-di-genere-legale-si-abbassera-a-dodici-anni-13691400.html

Svezia, la soglia per il cambio di genere legale si abbasserà a dodici anni

Svezia, la soglia per il cambio di genere legale si abbasserà a dodici anni

Secondo un nuovo disegno di legge, sarà sufficiente il solo consenso del tutore per cambiare il genere legale per un preadolescente, senza necessità di visita... 10.11.2021, Sputnik Italia

In Svezia, dal 2013, è stata approvata la legislazione che consente cambiamenti legali di genere senza terapia ormonale sostitutiva e chirurgia di riassegnazione del sesso.Un nuovo disegno di legge sul cambiamento di genere legale in ambito medico, presentato dal Ministero svedese per gli affari sociali, intende consentire anche ai bambini, a partire dall'età di dodici anni, di richiedere un nuovo genere legale nel registro nazionale della popolazione.Per fare ciò, sarà richiesto solo il consenso del loro tutore, ma nessun esame o contatto da parte delle autorità sanitarie. Oggi è necessaria una dichiarazione del medico per cambiare il proprio genere legale, che può essere fatta a partire dall'età di 18 anni.La Hallengren ha sostenuto che non è detto che il numero di domande per il cambio di genere aumenterà una volta che il disegno di legge sarà attuato.Per i trattamenti medici correttivi di genere, la soglia di età continuerà a essere di 18 anni. Tuttavia, non sarà necessario alcun permesso da parte del Consiglio Nazionale della Salute per eseguire l’intervento chirurgico. Gli esami necessari saranno invece eseguiti da medici locali.Il governo svedese sta da tempo tentando di modificare la legge sul genere legale, ma la precedente proposta del disegno di legge del 2018, per altro ancora più avventurosa rispetto alla presente, in quanto voleva abbassare il limite di età per l’intervento chirurgico a 15 anni, era stata bocciata e duramente criticata dal consiglio legale.In particolare, il numero di ragazze che cercano un cambio di sesso è esploso drammaticamente. Nel 2008, 28 ragazze di età compresa tra 10 e 19 anni hanno ricevuto assistenza per la disforia di genere, secondo il Consiglio Nazionale per la Salute. Nel 2017, un decennio dopo, sono state 536 nella stessa fascia di età. Numerosi rapporti di medici e genitori testimoniano che un gran numero di persone si rammarica del loro intervento e in alcuni casi ha persino scelto di porre fine alla propria vita in conseguenza di ciò, ha scritto la deputata democratica svedese Angelica Lundberg nel suo suggerimento per aumentare la soglia d'età a 25 anni.

