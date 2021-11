https://it.sputniknews.com/20211110/sparatoria-nel-south-dakota-fa-due-morti-e-tre-feriti-13686690.html

Sparatoria nel Sud Dakota: due morti e tre feriti

Una sparatoria avvenuta a Scotland, nello stato americano del Sud Dakota, ha causato la morte di almeno due persone e il ferimento altre tre. 10.11.2021, Sputnik Italia

Già fermato il tiratore, sebbene restino ancora sconosciuti il movente e l'identità del sospetto.Lo riporta l'emittente locale Dakota News Now, che cita fonti della polizia locale.Stando a quanto riferito, una persona è stata trasportata presso l'ospedale di Sioux Falls, riporta ferite e si trova in pericolo di vita. Altri due hanno riportato ferite di minore entità.Secondo Tony Mangan, responsabile dell'informazione del Dipartimento, è in corso un'indagine. Le accuse contro l'arrestato e la sua identità verranno rivelate in un secondo momento, assieme al movente.

