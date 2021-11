https://it.sputniknews.com/20211110/sondaggi-pagnoncelli-italiani-spaccati-sul-vaccino-ai-bambini-ma-maggioranza-anti-no-vax-13690746.html

L'indagine ha riguardato anche le intenzioni di voto, che danno il PD come primo partito, mentre la Lega ha i voti degli operai. 10.11.2021

Il vaccino anti-Covid ai bambini di età inferiore a 12 anni divide gli italiani fra favorevoli e contrari. È quanto emerge dal sondaggio Ipsos per la trasmissione diMartedì, in onda ieri sera su La7.Una maggioranza relativa, pari al 44%, è contraria alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, perché troppo rischiosa, mentre il 42% è favorevole. Il 14% non è in grado di esprimere una valutazione.Il quadro cambia alla domanda sui No-Vax, con una netta maggioranza contraria alle manifestazioni delle ultime settimane.Il 61% ritiene che gli scettici dei vaccini stiano mettendo a rischio tutto il Paese con il loro comportamento, mentre appena il 26% reputa giusto che possano continuare a manifestare e a rifiutare il vaccino. Non esprime una valutazione il 13% degli intervistati.Intenzioni di voto: PD in testa, Lega votata dagli operaiNando Pagnoncelli riporta un'indagine di Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto pubblicate a fine ottobre. Le rilevazioni riguardano i primi cinque partiti e la composizione sociale degli elettori.Con il 20,7%, il PD prevale di poco sulla Lega, che si posiziona al 20%. FdI è terza forza politica, con il 18,8%, seguita dal M5S al 16,5% e FI all'8%.Dal sondaggio emerge che l'elettorato del PD è composto da appartenenti alla classe medio-alta, in prevalenza impiegati/insegnanti (22,1%), ceto dirigente (21,4%) e autonomi (19,5%). Solo il 9% degli operai vota per i dem.Situazione diversa per l'elettorato della Lega, composto per il 30,9% da operai, mentre sono sotto il 20% le quote di elettori appartenenti alle altre categorie sociali.FdI è votata prevalentemente da autonomi (28,1%) e operai (19,8%), mentre il voto dei cinquestelle si ripartisce in maniera pressoché omogenea fra i 4 gruppi considerati.

