Riscatto della laurea, l'INPS accetta le domande: chi può averlo e quanto costa

Il requisito per riscattare la laurea è il conseguimento del titolo di studio. Non si possono riscattare gli anni fuori corso e quelli coperti da contribuzione...

È iniziata la campagna di comunicazione dell'Inps per il riscatto della laurea, lo strumento che consente di trasformare gli anni di studio in anni contributivi. Oltre al riscatto ordinario, la normativa vigente prevede un riscatto agevolato che consente un risparmio del 70% per i periodi che si collocano all'interno del sistema contributivo.Con lo slogan della campagna, "La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere”, l'istituto di previdenza pone l'accento sull'importanza delle scelte con cui le persone possono intervenire sul loro futuro.Il riscatto della laurea consente di integrare con gli anni di corso la propria posizione contributiva, ai fini del diritto e del calcolo delle prestazioni pensionistiche. Il requisito per il riscatto e aver conseguito il titolo di studio. Non si possono riscattare i periodi fuori corso, né quelli già coperti da contribuzione obbligatoria.Si possono riscattare: Quanto costa riscattare la laurea?Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.Per riscattare periodi che si collocano nel sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), l’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) negli ultimi 12 mesi.Calcolo contributivo ordinario: si vogliano riscattare gli anni universitari dal 2002 al 2006 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria, presentando domanda al 31 gennaio 2021. Considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 32.170,00 euro, l'importo da pagare per il riscatto sarà di 32.170,00×33% =10.616,10 x 4 anni = 42.464,40.Calcolo contributivo agevolato: con questa opzione, il costo si calcola sul minimale degli artigiani e commercianti nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). In questo, il riscatto di ogni anno contributivo è pari a 5.264,49 euro.A seconda dei casi, con il calcolo agevolato si può risparmiare fino al 70% del costo. Questa opzione è prevista solo per il sistema contributivo e non per quello retributivo.Nel sistema retributivo, l'importo da versare per i riscatto del periodo di studi varia in base all'età, al periodo da riscattare, al sesso, all’anzianità contributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.Si potrà usufruire del riscatto agevolato (anche per corsi precedenti al 1996) soltanto se si sceglie la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.L'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate sul riscatto, sulla sua rateizzazione, sulla decorrenza della pensione e sul suo valore stimato.Come presentare la domandaLa domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

