Rimini, bimbo di 2 anni morto in incidente: i genitori indagati per omicidio stradale

Rischiano di finire in carcere con l'accusa di omicidio stradale i genitori del bimbo di appena 2 anni morto nel marzo 2019 in seguito alle ferite riportate in... 10.11.2021, Sputnik Italia

Secondo i periti della Procura, il seggiolino dove era alloggiato il piccolo non era stato assicurato in maniera corretta dalla coppia.Indagata, per altri motivi, anche la conducente della seconda autovettura coinvolta nel tragico incidente.Dopo due anni e mezzo d'inchiesta, la perizia dei consulenti ha appurato che l'auto su cui viaggiava la donna, una Fiat Punto bianca, procedeva a velocità ben superiore rispetto a quella consentita nel tratto di curva dove è avvenuto l'impatto con l'auto della famiglia, una Golf grigia.Ai coniugi, invece, viene addebitata esclusivamente la responsabilità della non corretta installazione del seggiolino, che non sarebbe stato agganciato nel modo previsto.Ora la Procura dovrà decidere se presentare la richiesta a procedere nei confronti della coppia.

