Presunto tracciamento di dati su iPhone, la Corte Suprema britannica blocca la causa a Google

Presunto tracciamento di dati su iPhone, la Corte Suprema britannica blocca la causa a Google

La Corte Suprema del Regno Unito ha imposto lo stop ad una causa intentata contro Google, accusato di aver tracciato "illegalmente" le informazioni personali... 10.11.2021, Sputnik Italia

La causa era stata intentata nel 2018 dall'allora direttore esecutivo della rivista di tecnologia Which?.Mercoledì, un collegio di cinque giudici della Corte Suprema ha accolto all'unanimità il ricorso di Google contro la sentenza del 2019 della Corte d'Appello del Regno Unito sul caso.Il panel della Corte Suprema si è pronunciato contro la causa di Lloyd, perché questi non è stato in grado di dimostrare che tutte le persone che rappresentava "hanno subito danni materiali o disagi" a causa della presunta violazione dei dati di Google.Nel 2018, lo stesso Lloyd aveva dato il La ad un'azione legale contro Google, accusando la società di aver "abusato illegalmente dei dati di milioni di utenti di iPhone" attraverso il "monitoraggio e raccolta clandestini" di informazioni sull'utilizzo di Internet sul browser Safari di iPhone, noto come soluzione di Safari.

