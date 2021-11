https://it.sputniknews.com/20211110/portogallo-i-datori-di-lavoro-non-potranno-piu-contattare-i-dipendenti-fuori-dellorario-dufficio-13678300.html

Portogallo, i datori di lavoro non potranno più contattare i dipendenti fuori dell'orario d'ufficio

La nuova normativa è pensata per tutelare i diritti degli impiegati da remoto e riguarderà solo le aziende con più di 10 dipendenti. 10.11.2021, Sputnik Italia

I lavoratori portoghesi che si trovano in regime di lavoro a distanza potrebbero ottenere dei grandi vantaggi, tanto per il proprio lavoro quanto per la vita privata, grazie alle nuove leggi per il lavoro approvate dal parlamento di Lisbona.In base alle nuove normative, i datori di lavoro potrebbero infatti incorrere in sanzioni qualora dovessero contattare per motivi di lavoro i propri dipendenti al di fuori dell'orario d'ufficio.Le aziende, stando al testo della nuova legge, saranno tenute a contribuire al pagamento delle spese sostenute dal lavoratore per il lavoro da remoto, pagando per le bollette dell'elettricità e di Internet.Un altro punto del nuovo impianto normativo prevede, poi, la possibilità per i genitori con figli piccoli a carico di lavorare da casa senza concordare in anticipo il periodo di congedo con il datore di lavoro, fino al compimento degli otto anni da parte del minore.Il Portogallo è stato il primo paese europeo a modificare le regole interne sul lavoro a distanza, diventato preponderante in conseguenza della pandemia di COVID-19 iniziata nel febbraio-marzo 2020.

