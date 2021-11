https://it.sputniknews.com/20211110/peskov-la-russia-esprime-preoccupazione-sulla-crisi-migranti-al-confine-tra-polonia-e-bielorussia-13693251.html

Peskov, la Russia esprime "preoccupazione" sulla crisi migranti al confine tra Polonia e Bielorussia

Peskov, la Russia esprime "preoccupazione" sulla crisi migranti al confine tra Polonia e Bielorussia

Intervistato dai giornalisti, il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca è a conoscenza della complessità della situazione al confine bielorusso-polacco. 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T17:01+0100

2021-11-10T17:01+0100

2021-11-10T18:26+0100

mondo

russia

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/801/58/8015879_0:287:2619:1760_1920x0_80_0_0_7124eac5888eb548c257084d4cd663fe.jpg

La Russia è molto preoccupata per la situazione dei rifugiati al confine bielorusso-polacco.Ad affermarlo, oggi, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov:Questi rifugiati affermano di non voler rimanere in Polonia, ma di voler transitare verso un paese dell'UE, ha aggiunto il funzionario.Commentando l'osservazione del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che ha accusato la Russia di tirare le fila di quella che Varsavia vede come un'operazione bielorussa per contrabbandare migranti nel suo paese, Peskov ha affermato che questa "è una dichiarazione completamente irresponsabile e inaccettabile".Il portavoce ha sottolineato che l'UE, riguardo alla tratta di rifugiati, non è riuscita a mostrare impegno umanitario.Peskov ha anche osservato che il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della crisi in corso dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko.Negli ultimi mesi, la Polonia ha segnalato un flusso di migranti, che cercano di entrare illegalmente nell'Unione Europea dalla Bielorussia, e ha accusato Minsk di facilitare l'immigrazione clandestina.Minsk ha respinto le accuse, sostenendo di non avere risorse per arginare la crisi migratoria a causa delle sanzioni imposte dall'UE al Paese.

https://it.sputniknews.com/20211110/confine-bielorussia-polonia-polizia-di-frontiera-arresta-migranti-che-sfondano-le-recinzioni-13689957.html

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, bielorussia