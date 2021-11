https://it.sputniknews.com/20211110/nucleare-in-italia-apertura-di-confindustria-no-ad-approcci-ideologici-13693970.html

Nucleare in Italia, apertura di Confindustria: "No ad approcci ideologici"

Nucleare in Italia, apertura di Confindustria: "No ad approcci ideologici"

Il presidente di Confindustria ha sottolineato che un'apertura al nucleare dovrebbe essere presa in considerazione per abbattere i costi energetici a carico... 10.11.2021

Rispondendo ad una domanda sul possibile sviluppo del settore dell'energia atomica in Italia, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha spiegato che il tempo degli approcci ideologici è passato.Secondo il numero uno di Confindustria, è necessario aprire "una discussione molto chiara sul nuovo nucleare", al fine di "capire se il nuovo nucleare è una tecnologia green".Nessun dubbio, dunque, nell'affermare che se le nuove tecnologie di produzione di energia atomica dovessero essere compatibili con le esigenze ecologiche, "ci sarebbe la possibilità di mettere in atto una nuova strategia".Bonomi, in questo senso, si è soffermato sull'importanza strategica del costo dell'energia per "la nostra industria", affermando che se troppo elevato, "diventa un problema".Il futuro del nucleare in Europa e in ItaliaIn un documento di aprile, basato sul rapporto del Joint Research Centre, la Commissione europea ha affermato che potrebbe includere il nucleare tra le energie alternative da promuovere per raggiungere l’obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050.Secondo la Commissione, la tecnologia in questo campo è in continua evoluzione e questo determina anche una diminuzione del rischio di incidenti gravi, come quelli avvenuti in passato a Chernobyl o Fukushima.

