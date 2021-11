https://it.sputniknews.com/20211110/no-pass-lamorgese-in-arrivo-direttiva-con-regole-precise-per-le-manifestazioni-13692494.html

Il Viminale lavora ad una direttiva per porre delle regole alle manifestazioni. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, all'Assemblea Anci in corso a Parma, parlando delle nuove misure per i cortei. Il testo del provvedimento sarebbe in dirittura d'arrivo.Il ministro sottolinea l'esigenza dei tanti cittadini vaccinati e che rispettano le regole ad avere diritto a "spazi di vita sicuri". Ricorda che le manifestazioni dell'ultimo periodo, svolte per lo più di sabato, hanno messo le città in difficoltà, penalizzando le attività commerciali in un momento di ripresa.Inoltre, "siamo in un periodo di pandemia e rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo stare attenti, al di là di quelle che sono queste manifestazioni no-pass che ogni sabato vediamo". I sindaci, prosegue Lamorgese, devono essere messi in grado "di operare con serenità e di essere responsabili delle cose di cui effettivamente sono responsabili e non di quelle che gli ricadono per responsabilità altrui o delle strutture"."Se non si tiene conto del giusto bilanciamento dei diritti di tutti, non si va da nessuna parte", ha detto il ministro dell'Interno.

