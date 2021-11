https://it.sputniknews.com/20211110/no-green-pass-mattarella-sconfiggere-il-virus-non-attaccare-gli-strumenti-che-lo-contrastano-13689073.html

No green pass, Mattarella: "Sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano"

No green pass, Mattarella: "Sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano"

Nel corso del suo intervento all'apertura dell'Assemblea dell'Anci a Parma, il Capo dello Stato ha tracciato un bilancio positivo della battaglia alla... 10.11.2021, Sputnik Italia

"Forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e lo combattono". Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in uno dei passaggi più salienti del suo intervento a Parma, in apertura dell'Assemblea Anci.Il presidente traccia un bilancio positivo della lotta al Covid-19 nel Paese, grazie alla campagna di vaccinazione e ai comportamenti responsabili dei cittadini.I vaccini e il "rispetto delle regole della quasi totalità dei cittadini" hanno consentito di superare "il tornante più impervio", consentendo al Paese di porsi davanti ad "un percorso nuovo", di "inedite opportunità e potenzialità che hanno acquisito il carattere della concretezza", il Pnrr.

