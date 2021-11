https://it.sputniknews.com/20211110/moderna-lema-avvia-la-revisione-per-il-vaccino-anti-covid-per-bambini-di-6-11-anni-13691312.html

Moderna, l'EMA avvia la revisione per il vaccino anti-Covid per bambini di 6-11 anni

L'Ema avvia la revisione di Spikevax per i bambini, ma la Francia lo sconsiglia sotto i 30 anni, per il rischio più elevato di miocardite. 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T15:16+0100

2021-11-10T15:16+0100

2021-11-10T15:16+0100

coronavirus nel mondo

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato la revisione della richiesta per l'uso del vaccino Covid-19 Spikevax ai bambini di età tra 6 e 11 anni, presentata dall'azienda farmaceutica Moderna.Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema esaminerà i dati sul vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso, che coinvolge bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, al fine di decidere se estenderne l'uso.La Francia sconsiglia Moderna per gli under 30Mentre viene avviato il processo di revisione per l'utilizzo sui più piccoli, l'autorità sanitaria pubblica francese sconsiglia la vaccinazione con Spikevax per i soggetti di età inferiore ai 30 anni, raccomandando l'utilizzo del Cominarty di Pfizer/Biontech per questa fascia d'età.L'Haute Autorité de Santé (HAS), che non ha il potere legale di vietare o concedere in licenza farmaci, ma funge da consulente del settore sanitario francese, ha citato rischi "molto rari" legati alla miocardite, una malattia cardiaca che si era manifestata in dati recenti sul vaccino Moderna e in uno studio francese pubblicato lunedì, citato da Reuters.La decisione è arrivata a Parigi dopo che le autorità di regolamentazione di diversi altri paesi, tra cui Canada, Finlandia e Svezia, avevano adottato una posizione più difensiva su Spikevax, per il rischio più elevato di miocarditi sui giovani.

coronavirus nel mondo