Ministro degli interni austriaco chiede all'UE di aiutare Varsavia a proteggere le frontiere esterne

Il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt di ritenere che la Commissione europea debba aiutare la Polonia...

Vienna si è detta disposta a supportare in ogni modo possibile Varsavia nel contenimento delle ondate migratorie.Nehammer ha osservato che l'Austria è solidale con la Polonia ed è pronta a fornire supporto in ogni modo possibile. Se Varsavia chiederà aiuto, l'Austria verificherà immediatamente se sarà in grado di fornire assistenza, ha aggiunto il ministro.Lunedì, migliaia di migranti irregolari si sono ammassati lungo il confine polacco della Bielorussia. In totale, si tratta di oltre 2.000 rifugiati e migranti che hanno allestito campi vicino al confine polacco.Varsavia, Praga e Vilnius hanno chiesto all'Unione Europea di imporre nuove sanzioni a Minsk per l'afflusso di migranti.Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accusato Minsk di utilizzare i rifugiati per scopi politici, poiché si ritiene che le autorità bielorusse forniscano visti all'arrivo ai migranti privi di documenti e li facciano poi giungere ai confini dell'UE come ritorsione verso le sanzioni europee.Minsk ha respinto le accuse, affermando che non può più contenere la migrazione verso i Paesi vicini a causa della mancanza di risorse causata dalle sanzioni occidentali contro il Paese.

