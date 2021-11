https://it.sputniknews.com/20211110/luscita-dal-mercato-turco-costa-a-unicredit-32-miliardi-di-euro-13698626.html

Unicredit lascia la Turchia: un conto da 3,2 miliardi di euro in due anni a causa della svalutazione della lira

Conto salato per Unicredit per la scelta, avviata già nel 2019, di uscire dal mercato bancario turco, dove era approdata nel 2001.Il ritiro dalla Turchia costerà 3,2 miliardi di euro in due anni soprattutto a causa della svalutazione della lira turca.La valutazione viene fatta dopo la nota diffusa dal gruppo milanese in cui annuncia la cessione del 20% ancora in portafoglio di Yapi ve Kredi Bankasi.L’operazione è stata suddivisa nella vendita del 18% per 300 milioni agli ex soci di Koc Holding, grazie all’opzione di prelazione, e al collocamento sul mercato del restante 2%.Le altre perdite dell’operazione turcaLa perdita di 1,6 miliardi di euro si somma a un altro segno negativo, registrato per il 2020, pari a 1,58 miliardi di euro.In quell’occasione era stato ceduto prima il 9% e poi il 12% della banca turca: Unicredit era scesa quindi dal 40,95 al 20%.A questo si era aggiunta una penale di 365 milioni di euro per la rottura degli accordi con Koc nel 2019.

Rachele Samo

