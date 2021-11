https://it.sputniknews.com/20211110/loms-fissa-le-condizioni-per-decretare-la-fine-della-pandemia-13693899.html

L'OMS fissa le condizioni per decretare la fine della pandemia

L'OMS fissa le condizioni per decretare la fine della pandemia

Il dottor Hans Kluge, direttore della sezione europea dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha dichiarato che la fine della pandemia di COVID-19... 10.11.2021, Sputnik Italia

"Una volta che i sistemi sanitari non saranno più sovraccarichi, i ricoveri ospedalieri e i decessi per COVID-19 diminuiranno e gli altri servizi sanitari potranno essere forniti in maniera completa, come prima del virus, allora, forse, la pandemia si trasformerà in endemia", ha detto l'esperto in un'intervista a La Vanguardia.Kluge ha sottolineato che tra gli ostacoli principali, al momento, ci sono il calo nei ritmi di vaccinazione in alcuni paesi e l'allentamento irrazionale delle misure anti-contagio.Secondo i dati OMS, il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato i 250 milioni. Ad oggi, la situazione epidemiologica più difficile si è registrata in USA, India, Brasile, Gran Bretagna e Russia.La vaccinazione è tuttora il modo più sicuro per proteggersi dalla malattia. La stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati negli ospedali è costituita da persone non vaccinate. Alla fine di settembre, l'OMS ha affermato che il rifiuto a vaccinarsi è alla base del recente tasso elevato di mortalità da SARS-CoV-2.

