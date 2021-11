https://it.sputniknews.com/20211110/lesercito-russo-rileva-un-aereo-da-ricognizione-usa-e-8c-sul-mar-nero-13690540.html

Mar Nero, l'esercito russo rileva un aereo da ricognizione USA E-8C

Mar Nero, l'esercito russo rileva un aereo da ricognizione USA E-8C

L'aereo, partito dalla base di Ramstein, in Germania, è stato tenuto sotto osservazione dalle stazioni radar russe durante l'intero volo, durato 5 ore e 13...

"Il 9 novembre, tra le 14:15 e le 19:28 [ora di Mosca, 16:15-21:28 ora italiana], un aereo da ricognizione terrestre e controllo sugli attacchi dell'US Air Force E-8C è stato rilevato sul Mar Nero", si legge nel comunicato ufficiale del ministero.Il ministero della Difesa ha anche osservato che l'attività degli Stati Uniti nella regione (comprese le esercitazioni militari nel Mar Nero) mirerebbero a esaminare il teatro delle operazioni militari in caso di una possibile escalation nel Donbass.La Russia ha ripetutamente espresso preoccupazione per l'escalation dell'attività della NATO nel Mar Nero, avvertendo che potrebbe provocare incidenti indesiderati.L'E-8C è un Boeing 707-300 modificato, dotato di vari sistemi di rilevamento per raccogliere e visualizzare informazioni ampie e dettagliate sul campo di battaglia.

